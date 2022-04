Erste Wertung im Dressurpokal und ein Klassentreffen

Der RV Telgte-Lauheide veranstaltet am Wochenende sein zweites von vier Turnieren in diesem Jahr. Die Veranstaltung hat ein Alleinstellungsmerkmal: Stand oder steht an den anderen drei Terminen im Februar, Juni und November die Vielseitigkeit im Vordergrund, konzentriert sich der Verein diesmal ausschließlich auf Spring- und Dressurprüfungen. Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 8.15 Uhr) reicht das Niveau auf der Reitanlage Korte jeweils bis zur Klasse L.

„Dieses Turnier haben wir schon seit über 30 Jahren, konnten es nur in den letzten Jahren nicht ausrichten“, erklärt die Vereinsvorsitzende Andrea Korte. 2018 fand es zum letzten Mal in dieser Form statt, seinerzeit bis zur Klasse M. 2019 beschränkte man sich in Lauheide aus organisatorischen Gründen auf einen WBO-Tag, 2020 und 2021 durchkreuzte Corona die Turnierpläne. „Wir freuen uns, dass wir es jetzt wieder machen dürfen, auch um den Nicht-Vielseitigkeitsreitern etwas anzubieten“, sagt Korte.

„ »Wir hoffen, dass wir das Turnier in den nächsten Jahren wieder etablieren können.« “ Andrea Korte

Möglicherweise ist dieses Event bei einigen Spring- und Dressurreitern vom Radar verschwunden. Gut 400 Nennungen liegen vor. „Es hätten in der einen oder anderen Prüfung mehr sein können, es ist aber alles gut so“, betont Korte. „Wir hoffen, dass wir das Turnier in den nächsten Jahren wieder etablieren können.“

Der Verein muss sich mit seinem Angebot keineswegs verstecken. Am Sonntag (16 Uhr) steht die erste Wertung um den Sparkassen-Dressurpokal auf dem Programm. Die weiteren Stationen dieser kreisweiten Serie auf A*-Niveau für Vereinsmannschaften sind Ahlen (Mai), Milte-Sassenberg (Juni) und Ostbevern (August). „Den Dressurpokal hatten wir schon einmal auf unserer Anlage, aber das ist bestimmt schon zehn Jahre her“, so Korte. Ein eigenes Team kann der RV Telgte-Lauheide nicht stellen.

Westbevern ist Titelverteidiger

Als Titelverteidiger und Sieger der letzten beiden Auflagen 2021 und 2019 (2020 fand der Dressurpokal wegen der Pandemie nicht statt) startet der RV Gustav Rau Westbevern. Der RV Ostbevern saß dem Ortsnachbarn dicht im Nacken, wurde in der Gesamtwertung jeweils Zweiter.

Am Sonntag geht es in Lauheide nur ins Dressurviereck, am Samstag nur in den Springparcours. Ein interessantes Format ist das Mannschaftsspringen ab 17.15 Uhr. Zu jedem Team zählen drei Reiter (nicht vereinsgebunden), von denen jeweils einer den Parcours der Klasse E, A und L bewältigen muss. Die Ergebnisse dieser, in der Ausschreibung als Klassentreffen bezeichneten Prüfung werden addiert. „Dabei geht es vor allem um die Förderung der Mannschaftsreiterei“, sagt Andrea Korte.

Nach der Einlage Jump & Run (ohne Sattel) folgt zum Abschluss am Samstag um 19 Uhr ein Springen der Klasse L mit Stechen.