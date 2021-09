Erstes Heimspiel: BSV Ostbevern erwartet Berghofen II

Auch an ihrem spielfreien Sonntag haben die Fußballerinnen des BSV Ostbevern nicht geschludert – zumindest einige nicht: Am Vormittag stand eine kleine Trainingseinheit auf dem Programm. Mit Fitness-Rückstand geht der Westfalenligist also nicht ins erste Heimspiel dieser Saison am heutigen Mittwoch (20 Uhr) gegen die SpVg Berghofen II.

Beide Teams hatten zum Saisonauftakt gewonnen: Ostbevern mit 1:0 beim SSV Rhade und die Reserve des Regionalligisten aus Dortmund mit 2:0 gegen die hochgehandelte Arminia Ibbenbüren. „Das Ergebnis allein zeigt, wie stark wir Berghofen einschätzen müssen“, sagt BSV-Trainer Christian Rusche. Er muss weiter ohne Chiara Dießelberg, Johanna Meimann, Clara Haverkamp und Torfrau Johanna Aland planen. Ersatzkeeperin Manuela Imholt ist wieder fit.