Erstes Turnier des TCO in diesem Winter

Knapp 20 Mitglieder des TC Ostbevern folgten der Einladung des Tennisclubs, am ersten Winter-Mixed-Turnier in der Tennishalle Ostbevern teilzunehmen. In wechselnden Paarungen wurden bis in den späten Abend fünf Runden gespielt. Organisator Clemens Börger durfte auch einige Schnuppermitglieder begrüßen. Traditionsgemäß stärkten sich die Spielerinnen und Spieler in den Pausen und nach Turnierende am Buffet. Das zweite Winter-Turnier plant der TCO am 4. März.