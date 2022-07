„Es ist mit ihr noch spannender“

Das öffentliche Interesse an der Frauenfußball-Europameisterschaft nimmt stetig zu. Mitten drin die 22-jährige Sophia Kleinherne aus Telgte, die gegen Finnland auf ihren zweiten Einsatz hoffen darf. Die Westfälischen Nachrichten haben nachgefragt, wie groß das Interesse an der EM wirklich ist.

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen gerät laut einer Umfrage immer stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Mit der 22-jährigen Sophia Kleinherne spielt auch eine gebürtige Telgterin in der deutschen Fußball-Frauenmannschaft mit. 17 A-Länderspiele hat sie bereits bestritten und trägt im DFB-Team die Rückennummer zwei. Doch auch das ergab die Umfrage: Durch die großen Lohnunterschiede zu den Männern wird die Diskussion über angemessene Gehälter im Frauenfußball intensiver geführt. Die Fußball-EM der Frauen dauert bis zum 31. Juli, das Finale findet in Wembley statt.