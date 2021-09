Es mangelt dem BSV Ostbevern an Treffsicherheit

Nach ihrem formidablen Saisonauftakt mit zwei Erfolgen in den ersten beiden Matches haben die Ostbeverner Westfalenliga-Fußballerinnen nun zwei Niederlagen in Folge folgen lassen. Am gestrigen Sonntag verloren sie das Heimspiel gegen den Herforder SV Borussia Friedenstal mit 0:2 und sackten in der Tabelle auf Rang neun ab.

Dabei wäre gegen die Gäste aus Ostwestfalen durchaus mehr drin gewesen, aber zwei individuelle Fehler in der ersten Spielhälfte und mangelnde Kaltschnäuzigkeit im Abschluss verhinderten, dass die BSV-Frauen etwas Zählbares aus dem Heimauftritt am vierten Spieltag mitnahmen.

Nachdem beide Aufgebote jeweils eine Halbchance ungenutzt gelassen hatten, schlugen die Herforderinnen in der 20. und 32. Minute eiskalt zu. Pia-Marie Salzmann und Jessy Atila sorgten für einen zu diesem Zeitpunkt überraschenden 2:0-Vorsprung für den HSV. Vanessa Beste (35.) ließ die Möglichkeit zur unmittelbaren Ergebniskorrektur liegen.

„In der zweiten Halbzeit waren wir spielerisch überlegen, haben Druck gemacht, aber keine unserer Großchancen im Tor unterbringen können“, bilanzierte Coach Christian Rusche den zwei Durchgang. Annika Bröcker, Julia Mende, Kim Weber und Frieda Kemper fanden ihr anvisiertes Ziel nicht. Auf der Gegenseite zeigte sich BSV-Torhüterin Manuela Imholt zweimal auf dem Posten, als Herforder Konter auf sie zurollten.

Rusche hatte sein Spielsystem zur Pause auf 4:4:2 umgestellt und versuchte es in den letzten 20 Minuten dann mit einer Dreierkette, aber zu einem Punktgewinn oder wenigstens zu einem Torerfolg reichte es dennoch nicht. „Es war der Wurm drin. Unter dem Strich ist es verdient, dass wir den Platz als Verlierer verlassen.“

BSV-Damen: Imholt – Feldmann, Samberg, Koe­nen (80. Köhne), Stövesand – Bröcker, Rehm, Kemper, Weber, Beste – Mende. Tore: 0:1 Salzmann (20.), 0:2 Atila (32.).

Am Mittwoch um 19 Uhr stellt sich der heimische Westfalenligist beim B-Ligisten Concordia Albachten zum Pokalduell vor. „Das Spiel sollten wir nutzen, um ein paar Automatismen zu schärfen“, sagt Übungsleiter Christian Rusche.