Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern starten am Sonntag um 16 Uhr bei SF Aligse in die Drittliga-Saison 2021/22. Mit dabei ist auch die neue Zuspielerin Amy Knight. Die 32-jährige Kalifornierin lebt schon seit elf Jahren in Deutschland und bringt Zweitliga-Erfahrung mit.

Aufgewachsen ist Amy Knight in Santa Cruz. In der Schule kam sie in Kalifornien mit dem Volleyballspielen in Kontakt und war schnell angefixt. „Mit 13 habe ich ernsthaft angefangen. Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt die heute 32-jährige US-Amerikanerin. Anders als in Deutschland gibt es in den USA keinen Vereinssport, in dem sie ihr Lieblingshobby nach dem Uni-Abschluss hätte fortsetzen können.