Fahrer des RFV Gustav Rau Westbevern wollen vorne mitmischen

Als Letztes werden 100 Blumenkästen auf der Anlage bei Schulze Hobbeling verteilt, dann kann das Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern beginnen. Die heimischen Gespanne gehen mit Ambitionen beim eigenen Turnier in Vadrup an den Start.

Fahrsport: Turnier in Vadrup

Die Geländeprüfungen stehen am Sonntag am Hof Schulze Hobbeling auf dem Programm. Dann kommen erfahrungsgemäß besonders viele Zuschauer nach Vadrup.

Wenn am heutigen Freitagvormittag noch die 100 bepflanzten Blumenkästen auf der Anlage am Hof Schulze Hobbeling in Vadrup ihren Platz eingenommen haben und zur weiteren Verschönerung beitragen, dann ist der Feinschliff abgeschlossen. Dann können die vielen Helferinnen und Helfer zumindest einmal kurz durchatmen. Hinter ihnen liegen viele Arbeitseinsätze zur Vorbereitung auf das Fahrturnier des RFV Gustav Rau Westbevern von Freitag bis Sonntag.

680 Nennungen unterstreichen den Stellenwert des Turniers, das zu den größten in Westfalen gehört. Es können sogar noch einige Meldungen dazukommen. Um 15 Uhr gibt Turnierleiter Hermann-Josef Schulze Hobbeling am heutigen Freitag den Start in der Dressur der Fahrpony-Einspänner und -Zweispänner der Klasse M frei. Um 15.15 Uhr beginnt das Hindernisfahren der Klasse M.

Westfälische Jugendmeisterschaften

Die Westfälischen Jugendmeisterschaften, die Kreismeisterschaften, das Kombinierte Hindernisfahren am Samstagnachmittag und die Geländeprüfungen am Sonntag von 8 Uhr bis zum späten Nachmittag bilden die Höhepunkte der Veranstaltung. Die Siegerehrungen finden jeweils nach Beendigung der einzelnen Prüfungen statt.

Die Geländestrecken bieten für die Gespanne eine Aufwärmphase über 3500 Meter (Klasse A) und 5000 Meter (Klasse M). Auf dem Turnierplatz angekommen, erfolgt der Medizincheck durch den Tierarzt, bevor die Hindernisse die volle Aufmerksamkeit der Gespanne, der Fahrer und Beifahrer erfordern.

„ »Unsere Fahrsportler sind gut drauf und wollen gut abschneiden. Das trauen wir ihnen auch zu.« “ Hermann-Josef Schulze Hobbeling

Die Teilnehmer fiebern der sportlichen Herausforderung bereits seit Tagen entgegen, besonders die Starter des RFV Gustav Rau. Sie wollen sich vor vermutlich wieder zahlreichen Zuschauern in guter Form zeigen und in der Endabrechnung vorne mitmischen. Die Konkurrenz aus den anderen Vereinen der näheren und weiteren Umgebung ist allerdings stark. Tim Schäferhoff (Klasse M), Aloys und Sandra Schulze Temming-Hanhoff, André Schulze Hobbeling, Waltraud Möller, Karl Meckmann, Daniel Tepper und Finja Bliesemann (alle Klasse A) werden ebenso wie Silke Schulze Hobbeling und Leo Graes (Klasse E) hochmotiviert an den Start gehen. Für Graes ist es der erste Turniereinsatz. „Unsere Fahrsportler sind gut drauf und wollen gut abschneiden. Das trauen wir ihnen auch zu“, geben sich Turnierleiter Hermann-Josef Schulze Hobbeling und Michael Gausepohl, der Fahrportbeauftragte des Westbeverner Vereins, zuversichtlich.

Showprogramm

Ein Showprogramm am Samstagabend mit Menschen-Vierspännern und anschließend ab 20 Uhr mit Musik im Zelt sorgen für Abwechslung. Der Fahrplatz bietet mit zwei Dressurfeldern, dem Hauptplatz zum Hindernisfahren und sechs festen Geländehindernissen beste Voraussetzungen, ein Turnier in dieser Dimension durchzuführen.

Besonders angenehm für die Besucher ist die kurze Distanz zwischen den Geländehindernissen. Dadurch lässt sich der rasante Sport in Ruhe beobachten, und man kann dabei ein Stückchen Kuchen oder ein Kaltgetränk genießen.