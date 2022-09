Fallah und Strothoff mit Doppelspielrecht zum BSV Ostbevern

Luisa van Clewe war die Pionierin beim BSV. Die Nachwuchs-Volleyballerin vom Bundesstützpunkt Münster stand in der Spielzeit 2020/21 sowohl für den VC Olympia Münster als auch in Ostbevern am Netz. Dieses Modell nutzt der Rückkehrer in die 2. Bundesliga Nord für die kommende Saison gleich bei zwei Spielerinnen. Nach zähen Wochen des Wartens sind auch die letzten Formalitäten geklärt und die Personalien jetzt amtlich: Sophia Fallah und Amelie Strothoff tragen, ausgestattet mit einem Doppelspielrecht, 2022/23 das BSV-Trikot und den Dress des VCO Münster.

