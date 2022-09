Fast-Absteiger BSV Ostbevern II startet mit 3:0 gegen Borken

Eigentlich abgestiegen und nur über einen Nachrücker-Platz in der Verbandsliga geblieben, startete der BSV Ostbevern II mit einem glatten 3:0-Sieg gegen den RSV Borken IV in die Saison. Der neue Trainer Peter Pourie nahm’s gelassen.

So kann man das machen: Eigentlich abgestiegen und nur über einen Nachrücker-Platz in der Verbandsliga geblieben, starteten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II mit einem glatten 3:0-Sieg in die neue Saison. „Fürs erste Spiel war das in Ordnung.“ Trocken kommentierte der neue Trainer Peter Pourie das 25:21, 25:22, 25:18 am Sonntag in der Beverhalle gegen den RSV Borken IV.

Der dritte Satz war deutlich, die ersten beiden Durchgänge waren für seinen Geschmack „unnötig eng“. Pourie sagte: „Der Gegner hat eine gute Verteidigung gespielt, etwas unorthodox. Damit haben wir uns ein bisschen schwergetan.“ Aber: „In den entscheidenden Situationen war die Mannschaft sehr konsequent. Das hat sie gut gemacht.“ Im Training müsse vor allem noch am Aufschlag gearbeitet werden.

Kurzfristig mussten die Ostbevernerinnen noch zwei krankheitsbedingte Ausfälle verkraften. „Ich glaube, dass wir uns noch steigern und in der Liga eine gute Rolle spielen können“, so Pourie.

BSV-Frauen II: Beuse, Carneim, Heitkötter, Kolkmann, Laus, Plogmann, Spahn, J. Struffert, C. Struffert, Große-Dütting, C. Schlautmann, Huber.