Fast nur Siege: Bilanz des TC Ostbevern sehr positiv

Beim 8. TCO-Seniors-Cup störte nur der Regen. So wurde der Tag sehr lang. Die Bilanz der Spieler aus Ostbevern bei diesem Leistungsklassen-Turnier in drei Konkurrenzen fiel sehr positiv aus. Es gab fast nur Siege.

Weil es morgens so stark regnete, wurde es ein langer Tag beim 8. TCO-Seniors-Cup. Erst um halb neun abends waren die letzten Matches beim Leistungsklassen-Turnier in drei Konkurrenzen beendet. Um den Zeitverzug am Samstag in Grenzen zu halten, konnte Turnierleiter Karl-Heinz Spahn vom TC Ostbevern spontan zwei Partien auf die Tennisanlage in Westbevern-Vadrup und eine Begegnung nach Handorf verlegen.

Jeder Teilnehmer absolvierte zwei Spiele, um sein LK-Punktekonto aufzubessern. Die Bilanz aus TCO-Sicht war äußerst positiv: Die acht Starter in den drei Altersklassen gewannen insgesamt 14 Mal.

Ralf Droste im Pech

Bei den Herren 40 siegte Matthias Mansla im Doppelpack. Clemens Börger schlug Ludger Holtz vom SV Ems Westbevern mit 10:7 im Match-Tiebreak. Beide verloren dann aber jeweils ihre zweite Partie.

Bei den Herren 50 war der TCO mit vier Männern vertreten. Zweimal gewannen An­dreas Wobker (der erste Gegner gab verletzungsbedingt im zweiten Satz auf), An­dreas Seidel und Johannes Eling. Pech hatte Ralf Droste. Er besiegte einen Spieler mit schlechterer LK, sein zweiter Gegner mit besserer LK trat dann nicht mehr an. Thilo Gaß von Ems Westbevern unterlag Seidel, gewann aber gegen einen Kontrahenten mit besserer LK. Bei den Herren 60 fuhren Kurt Bellmann und Wolfgang Bögel vom TC Ostbevern jeweils zwei Siege ein.

„Mal abgesehen vom Regen war es ein gelungener Tag“, freute sich Karl-Heinz Spahn. „Ich denke, dass alle Teilnehmer so weit zufrieden waren.“ Einige hatten eine lange Anfahrt auf sich genommen, ein Spieler kam sogar aus Lüdenscheid. Die neunte Auflage des TCO-Seniors-Cup 2022 hat der Turnierboss schon im Visier.