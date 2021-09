Feldspieler Kilian Neufend glänzt diesmal als Torhüter

Der Favorit wankte, setzte sich aber letztlich doch durch und entführte drei Punkte aus Westbevern. „Wir hätten dem Spielverlauf nach einen Zähler verdient gehabt. Kompliment an meine Mannschaft, sie hat alles gegeben. Leider hatten wir zweimal Pech, als der Ball an den Pfosten ging. Aus der 1:3-Niederlage gegen den VfL Sassenberg können wir viel Positives ziehen“, sagte Andrea Balderi nach einer spannenden Begegnung.

Die Zuschauer erlebten eine packende Begegnung, in der sich überraschend viele Tormöglichkeiten für den SV Ems ergaben. Der VfL Sassenberg war in der Abwehr durchaus anfällig.

Der kleine Westbeverner Kader, der sich durch eine Verletzung von Michael Licher beim Aufwärmen noch verringerte, kam nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Schwung. Auch das frühe 0:1 durch Stefan Wortmann (7.) steckten die Grün-Weißen gut weg. Kilian Neufend (11.) zielte an die Latte, Christian Nosthoff (19. ) und Lars Wewelkamp (20.) boten sich ebenso Ausgleichschancen, die ungenutzt blieben.

Pech dann in der 29. Minute, als sich Torhüter Christian Budde im Zweikampf am Knie verletzte und ausgewechselt werden musste. Für ihn ging Feldspieler Kilian Neufend zwischen die Pfosten und Andre Holtmann kam aufs Spielfeld. Neufend parierte gleich bei seiner ersten Aktion glänzend gegen Vogelsang. Nach einer präzisen Flanke von Daniel Schlunz setzte Adrian König den Ball an beide Innenpfosten, von wo aus er zurück ins Feld sprang.

Auch nach der Pause ließ Ems nicht nach und wurde durch den 1:1-Ausgleichstreffer von Jan Nosthoff (49.) belohnt. Kilian Neufend verhinderte mit einer tollen Reaktion die erneute Führung der Gäste. Die hatten Christian Nosthoff (60.) und Nils Engbeding (63.) für Ems auf dem Fuß, scheiterten aber am VfL-Schlussmann. In diese gute Emser Phase fiel das 1:2 durch Johannes Vogelsang, (69.). Tobias Brand sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Ems: Budde (29. A. Hollmann) – Kötter (84. Everwin), C. Nosthoff, Wewelkamp, D. Schlunz - K. Leifker, Neufend, Deistler, N. Engberding – König, J. Nosthoff. Tore: 0:1 Wortmann (7.), 1:1 Jan Nosthoff (49.), 1:2 Vogelsang (69.), 1:3 Brand (90. +1).