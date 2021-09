Feldspieler Kilian Neufend löst in Westbevern die Torwartprobleme

Beim SV Ems Westbevern machen sie aus einer Not- eine Übergangslösung: Weil die beiden Stammkeeper ausfallen, bleibt Feldspieler Kilian Neufend erst mal im Kasten. Torhüter war der 21-Jährige schon in seiner Jugendzeit bei der SG Telgte.

Das wird es in der Kreisliga A nicht allzu oft geben: Ein Feldspieler springt für seinen verletzten Torwart ein und bleibt auch in den nächsten Spielen im Kasten. Beim SV Ems machen sie gerade aus der Not- eine Übergangslösung. Kilian Neufend, eigentlich auf der rechten Defensivseite für Westbevern im Einsatz, löst vorübergehend die akuten Torwartprobleme.