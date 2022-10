Finale im Springpokal verspricht Spannung

Eines der letzten Turniere der Grünen Saison richtet am langen Wochenende der Reit- und Fahrverein Vornholz aus. Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung ist das Finale des Volksbank-Springpokals für Vereinsmannschaften aus dem Kreis Warendorf am 3. Oktober.

Am Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, fällt in Ostenfelde um 12.30 Uhr die Entscheidung in dieser Serie. Neu in diesem Jahr: Wie in den internationalen Nationenpreisen wird über zwei Umläufe geritten, was noch einmal zusätzliche Spannung verspricht. Hoffnungen auf den Sieg dürfen sich mehrere Teams machen, gibt es doch für das Finale die doppelte Punktzahl.

So ist die Zwischenwertung nach den ersten drei Etappen: 1. Ennigerloh-Neubeckum (76 Punkte), 2. Ostbevern (74), 3. Albersloh (68), 4. Oelde (66), 5. Westbevern (62), 6. Warendorf (60), 7. Rinkerode (54), 8. Vornholz (46), 9. Alt-Ahlen/Enniger-Vorhelm (38), 10. Wessenhorst (32), 11. Lippborg-Unterberg (16).

In der Einzelwertung führt Markus Bremer (Ennigerloh-Neubeckum) mit 12 Minuspunkten vor Martin Schultenkemper (Oelde, 14). Platz drei belegt Tina Schlienkamp (Albersloh. 17).