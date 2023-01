Franziska Beuse überragt beim BSV Ostbevern II

„Aller guten Dinge sind drei“, sagte Trainer Peter Pourie anschließend. „Im Hinspiel haben wir mit 1:3, ein Trainingsmatch mit 0:2 verloren und nun haben wir gezeigt, dass wir alle schlagen können.“ Mit 3:2 (22:25, 25:17, 25:15, 26:28 und 15:10) bezwangen die Verbandsliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II Union Lüdinghausen II.

„Es war ein hochklassiges Match und beide Teams sehr stark in der Verteidigung. Libera Franziska Beuse hat überragend agiert“, so Pourie weiter. „Wenn man etwas kritisieren will, dann das, dass wir den Start ein wenig verpennt und den vierten Durchgang trotz einer 24:21-Führung abgegeben haben.“

BSV II: Carneim, Schlautmann, Beuse, Plogmann, Joh. und Cl. Struffert, Stübe, Ewelt, Kolkmann, Heitkötter, Laus, Spahn, Terzenbach, Huber, Eggersmann.