Franziska Rüter kommt zum BSV – ein Trio geht

Bei den Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern steht ein Umbruch an. Neben Laura Rieping, die sich auf Futsal und ihren Einstieg in den Lehrerberuf in Bergkamen konzentrieren möchte, werden auch Lara Feldmann (ein Jahr Auslandsaufenthalt in den USA) und Annika Bröcker (hört auf) in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Hinter Lisanna Mahnke steht aus beruflichen Gründen noch ein Fragezeichen. Zudem wird sich Coach Christian Rusche einen neuen Co-Trainer als Ersatz für Dominik Vollbrecht suchen müssen.

Routinier Manuela Imholt hat hingegen wieder Spaß an ihrem Torhüterjob gefunden und wird auch 2022/23 im BSV-Kasten stehen. Gleichzeitig verkündeten die Blau-Weißen am Sonntag ihren ersten Neuzugang: Vom Landesliga-Nachbarn SG Telgte wird Franziska Rüter an die Bever wechseln. Die Leistungsträgerin hat mit der WSU auch schon in der Regionalliga gespielt. Weitere Verstärkungen sollen folgen.

Ihr letztes Match der laufenden Saison gewannen die Ostbevernerinnen mit 4:1 (1:1) gegen Fortuna Freudenberg und werden im Abschlussklassement Rang acht oder neun belegen.

Schon nach zwei Minuten lagen sie durch Leonie Wäschenbach mit 0:1 im Hintertreffen. Von da an spielte jedoch nur noch eine Mannschaft. Mit ihrem ersten Dreierpack auf Westfalenliga-Niveau (25./48./61.) wendete Julia Mende das Blatt zu Gunsten der Gastgeberinnen. Lia Wille sorgte mit einem schönen Sololauf (64.) für den 4:1-Endstand.

„Wir waren klar die dominierende Mannschaft und hatten noch mehrfach Einschussmöglichkeiten“, kommentierte Übungsleiter Rusche. Allerdings fanden weder Kim Weber und Rieping noch Wille ihr anvisiertes Ziel. „Heute hat die Elf wieder ihr wahres Gesicht gezeigt – wie zu Beginn der Rückrunde. Sie hat um jeden Ball gekämpft.“

Jetzt geht‘s in eine fünfwöchige Sommerpause. Trainingsauftakt ist am 4. Juli.

BSV-Damen: Imholt – Feldmann, Koenen, Samberg (49. Rehm), Bröcker (68. Haverkamp) – Markfort, Rieping (87. Dießelberg), Kemper (67. Meimann), Wille, Weber – Mende. Tore: 0:1 Wäschenbach (2.), 1:1, 2:1, 3:1 Mende (25./48./61.), 4:1 Wille (64.).