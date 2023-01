Franziska Rüter trifft dreifach für BSV Ostbevern

„Das war ein rundum gelungenes Testspiel“, sagte Trainer Christian Rusche nach dem 4:0 (3:0)-Erfolg des Westfalenligisten BSV Ostbevern gegen den Landesliga-Dritten GW Nottuln. Keine Verletzungen und eine gute Leistung ließen ihn zu diesem Urteil kommen. „Wir haben unsere Prinzipien gut umgesetzt, diszipliniert gegen den Ball und mit Umschaltmomenten agiert“, so Rusche weiter. Zwar ließ Frieda Kemper mehrere gute Chancen ungenutzt, aber eine andere BSV-Akteurin hatte ihr Visier besser eingestellt. Franziska Rüter lief als Sturmspitze bei den Blau-Weißen auf und trug sich dabei dreimal in die Torschützenliste ein. Beim 1:0 (7.), 2:0 (23.) und 4:0 (60.) stand der Neuzugang von der SG Telgte richtig. Außerdem war Kim Weber (35.) einmal erfolgreich. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die BSV-Damen am Sonntag um 15 Uhr daheim gegen Borussia Münster.