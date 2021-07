Frauen der SG Telgte nur in einer Elfer-Staffel

Das Feld der Landesligisten, in dem sich die Damen der SG Telgte in der nächsten Saison bewegen werden, ist doch arg zusammengeschrumpft. Waren es in der vergangenen und abgebrochenen Spielzeit immerhin noch 15 Mannschaften, die sich der Konkurrenz stellten, sind es diesmal lediglich elf. Mit der SG Coesfeld, Fortuna Gronau, SuS Legden und dem BSV Brochterbeck haben nach dem Pandemie-Jahr gleich vier Aufgebote zurückgezogen. Übrig bleibt ein ungewohnt kleines Teilnehmerfeld, das möglicherweise auch einen späteren Saisonstart zur Folge hat. Die Landesliga-Gruppe 3 im Überblick: GW Nottuln, Concordia Flaesheim, SC Gremmendorf, FC Oeding, TuS Recke, GW Amelsbüren, Union Wessum, SG Telgte, Spielvereinigung Vreden, Arminia Ibbenbüren II und Wacker Mecklenbeck II.