Frauen des BSV Ostbevern holen den Titel in Warendorf

Kristina Markfort (am Ball) vom BSV Ostbevern, hier im Finale gegen GW Amelsbüren, wurde am Sonntag in Warendorf zur besten Spielerin des Turniers gewählt.

Acht Tage nach dem Triumph beim eigenen Turnier um den Bever-Cup jubelten die Westfalenliga-Frauen des BSV Ostbevern auch bei der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf. Wieder hieß der Gegner im Finale Grün-Weiß Amelsbüren, wieder gewann der BSV mit 3:0. Auf dem dritten Platz landete am Sonntag A-Kreisligist SC Münster 08, Vierter wurde Landesligist Borussia Münster. Im Halbfinale besiegten die Ostbevernerinnen Münster 08 knapp mit 2:1. Im Viertelfinale schalteten sie den Bezirksligisten Westfalia Kinderhaus mit 4:1 aus. Kristina Markfort vom BSV wurde zur besten Spielerin des Turniers gewählt, Teamkollegin Kim Weber war die beste Torschützin in der Sportschule der Bundeswehr. In der Vor- und in der Endrunde hatte der BSV alle Spiele gewonnen. Landesligist SG Telgte zog in die Endrunde ein, verlor dann am Sonntag aber alle drei Partien. In der Vorrunde war für den BSV Ostbevern II und für die Spielgemeinschaft Ems Westbevern/SG Telgte II Schluss. Ein ausführlicher Bericht über die Hallenmeisterschaft folgt.