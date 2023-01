Frauen des BSV Ostbevern und Männer der SG Telgte II erstmals im Einsatz

Nach dem Duell in der Halle treffen die BSV-Frauen (hier mit Kristina Markfort) auch in ihrem ersten Testspiel auf GW Nottuln.

Sieger beim eigenen Turnier um den Bever-Cup und Hallenkreismeister: Nach den Triumphzügen unterm Dach trainieren die Frauen des BSV Ostbevern seit anderthalb Wochen wieder draußen. Am Sonntag steht um 13 Uhr im heimischen Beverstadion das erste Testspiel gegen Landesligist GW Nottuln auf dem Plan. Einige BSV-Spielerinnen sind noch krank, andere privat unterwegs. Kein Grund zur Panik: In der Westfalenliga wird die Saison erst am 5. März fortgesetzt. Am 26. Februar geht’s in der Kreisliga A der Männer wieder los. Die SG Telgte II ist dann bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Gievenbeck gefordert. Zum lockeren Aufwärmen testen die Telgter am Sonntag um 13 Uhr auf dem Kunstrasen im Takko-Stadion gegen die dritte Mannschaft des FCG, einen B-Ligisten. Mit vollem Kader: 18 oder 19 Spieler sind dabei.