Frauen in Männerligen – Manuela Imholt kann sich das vorstellen

Kreis Warendorf

Frauen dürfen seit diesem Sommer in Westfalen bei den Männern mitkicken – auch in Meisterschaftsspielen. Für Manuela Imholt vom BSV Ostbevern ist das Modell nicht bloß Theorie. Die Torhüterin trainiert nebenbei schon in der zweiten Herrenmannschaft mit.

Von Tom Veltrup, Marc Brenzel und Ralf Aumüller