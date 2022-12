Frederic Böhmer kommt – Trainerduo verlängert

Chefcoach Andrea Balderi und der spielende Co-Trainer Philip Schange haben ihre Verträge beim Fußball-A-Ligisten SV Ems Westbevern für die Saison 2023/24 verlängert. „Wir sind froh, dass beide frühzeitig eine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben haben. Wir haben nun Planungssicherheit“, sagt der Sportliche Leiter Daniel Schlunz. „Sie leisten gute Arbeit, fördern die jungen Spieler und stellen eine gute Verbindung zur zweiten Mannschaft her. Man hat gemerkt, dass es ihnen viel Spaß macht, mit der Mannschaft zu arbeiten, und dass sich beide beim SV Ems wohl fühlen.“

Für Balderi, der mit Beginn der neuen Spielzeit in sein sechstes Jahr als Coach beim SV Ems geht, war es wichtig, dass ihm Schange als Co-Trainer weiter zur Seite steht. „Wir tauschen uns regelmäßig aus. Der Verein unternimmt viel, damit die Rahmenbedingen für den Trainings- und Spielbetrieb stimmen“, lobt Balderi.

Er ist mit Herzblut bei der Sache: „Es ist für mich auch eine große Ehre, die Mannschaft auch im 100-jährigen Bestehen des Vereins zu trainieren. Zum Jubiläum wollen Philip und ich auch einen sportlich positiven Beitrag mit der Mannschaft leisten. Wir haben mit 40 Punkten im ersten Teil der laufenden Saison eine sehr gute Basis dafür gelegt.“

Mit Beginn des zweiten Saisonteils, in dem die Emser es zunächst mit dem FC Greffen sowie den Rivalen in der Spitzengruppe, der WSU und dem SV Mauritz, zu tun bekommen, gelte es weitere Körner bei den Aktiven her­auszuholen, um vorne in der Tabelle dabei zu bleiben.

Zur Vertragsverlängerung konnte Schlunz ein passendes personelles Geschenk für den Gabentisch präsentieren. Zur neuen Saison wird Frederic Böhmer (30) die Emser verstärken. Der erfahrene Defensivspieler wechselt von Emsdetten 05 an die Bever. Zuvor hat er beim Tus Hiltrup, Preußen Münster II und Münster 08 gespielt.

Die Winterpause endet für die Emser Akteure am 24. Januar (Dienstag) um 19 Uhr mit der ersten Trainingseinheit. Einen zwischenzeitlichen Abstecher zum Hallenfußball macht das Team am 6. Januar mit der Teilnahme an der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf.