Frieda Kemper gelingt der späte Ausgleich für Ostbevern

Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern durften sich am Samstag über einen 1:1 (0:0)-Teilerfolg bei Berghofen II freuen. Den Ausgleichstreffer erzielte Frieda Kemper in der 80. Minute.

„Der Gegner hat uns am Anfang mit Angriffspressing unter Druck gesetzt. Wir sind immer zwei, drei Schritte zu spät gekommen und hatten mehrfach Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten“, bilanzierte BSV-Übungsleiter Christian Rusche. Die Gastgeberinnen besaßen in der ersten Hälfte vier gute Chancen, ihrerseits in Führung zu gehen. BSV-Torhüterin Manuela Imholt parierte dabei zweimal glänzend.

Nach einer halben Stunde fanden die Blau-Weißen etwas besser ins Spiel und hatten durch Julia Mende (40.) eine nennenswerte Möglichkeit für einen Treffer.

Den erzielte in der 47. Minute dann allerdings Julia Cieslik für die zweite Mannschaft aus Berghofen. Danach holten die Ostbevernerinnen mehr Spielanteile und kamen durch Kristina Markfort, Mende und Clara Haverkamp zu drei vielversprechenden Abschlüssen, ehe Kemper im Anschluss an eine einstudierte Ecke zum 1:1-Endstand traf.

BSV-Damen: Imholt – Köhne (62. Meimann), Samberg (46. Koenen), Mahnke (82. Stövesand), Feldmann – Bröcker, Markfort, Weber, Kemper, Haverkamp – Mende. Tore: 1:0 Cieslik (47.), 1:1 Kemper (80.).