Fünf Rückkehrer und ein Neuzugang beim BSV

Fünf Rückkehrer und einen Neuzugang konnten Trainer Daniel Kimmina und sein Co Tobias Berger (unten v.r.) bei den A-Liga-Fußballern des BSV Ostbevern begrüßen. Lauren Kock (oben Mitte) kommt vom VfL Sassenberg zurück, Wasif Alali (oben r.) hat zuletzt in Westbevern gespielt. Mehamd Dawud (ganz l.) hatte beruflich bedingt eine Pause eingelegt und Dennis Cofalik war in der A-Jugend der WSU aktiv. Emad Salmawi (oben l.) ist aus dem Sauerland nach Ostbevern übergesiedelt. Zum bringt Marco Bensmann höherklassige Erfahrung vom FC Gütersloh, Eintracht Rheine, SC Preußen Münster II, Emsdetten 05 und VfL Wolbeck mit. Die ersten BSV-Testspiele stehen am Sonntag um 15 Uhr bei BW Aasee und am 18. Juli (Sonntag/15 Uhr) bei RW Milte an.