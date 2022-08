Fünf Tore in erster Halbzeit – BSV Ostbevern überrennt Eintracht Münster

Der BSV Ostbevern stürzte Eintracht Münster von der Tabellenspitze. Die Gastgeber überrannten den Gegner in der ersten Halbzeit. Dass Top-Stürmer Carsten Esser fehlt, tut dem BSV derzeit nicht weh.

Fast der siebte BSV-Treffer: Der eingewechselte David Wittkamp ist schon an Eintracht-Torwart Marcus Eschhaus vorbei, wird aber zu weit nach außen gedrängt.

Der BSV Ostbevern schießt ohne Carsten Esser keine Tore. Wer behauptet denn so was? Blödsinn! Der Torjäger der Vorjahre fehlte dem Fußball-A-Kreisligisten im zweiten und dritten Spiel der noch jungen Saison. Und? Seine Mannschaftskollegen ließen es ordentlich krachen. 5:3-Sieg bei Germania Mauritz und nun am gestrigen Sonntag ein 6:2 (5:1)-Erfolg gegen den vorherigen Spitzenreiter Eintracht Münster.

Für den verhinderten Top-Stürmer springen andere in die Bresche. Junge Offensivspieler wie Matthis Poßmeier. Oder Lucas Wigger, der gegen die Eintracht dreimal knipste und in der Torschützenliste mit vier Einschlägen jetzt oben mitmischt.

Der BSV überrannte die Gäste im Beverstadion in der ersten Halbzeit. Poßmeier traf früh zum 1:0, Wigger stellte binnen vier Minuten auf 3:0, Mohamed Alali erhöhte nach einem Foul an ihm selbst per Elfmeter auf 4:0. Das Gegentor blieb ein kleiner Schönheitsfehler. Lukas Kowol traf kurz vorm Pausenpfiff zum 5:1. Die Truppe hatte sogar noch mehr Chancen.

„Die ersten 30, 35 Minuten waren richtig stark“, sagte BSV-Trainer Daniel Kimmina. „ Da haben wir genau das gespielt, was wir vorher besprochen hatten.“ Nämlich die Dreierkette der Münsteraner mit langen Bällen immer wieder zu überrumpeln. Die Eintracht stellte dann auf Viererkette um.

Ein Aufbäumen der Gäste ließ der BSV im deutlich ruhigeren zweiten Durchgang gar nicht zu. Als Wigger das 6:1 erzielte (67.), war die Luft raus. Das zweite Gegentor (70.) tat den Hausherren nicht mehr weh.

BSV: Jürgens – Langanke (63. W. Alali), Droste, Büst, Ritter – Middrup, Schulze Hobeling – Alali, Kowol, Poßmeier (63. Hagenah) – Wigger (72. Wittkamp). Tore: 1:0 Poßmeier (8.), 2:0, 3:0 Wigger (19./23.), 4:0 M. Alali (38./Foulelfmeter), 4:1 Schuldt (39.), 5:1 Kowol (45.+2), 6:1 Wigger (67.), 6:2 Smidt (70.).