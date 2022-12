Für Mouhcine Moudden ist der Trainer von Marokko ein Genie

Ostbevern

Seit 17 Jahren lebt Mouhcine Moudden in Deutschland, seit 15 Jahren in Ostbevern. In diesen Tagen fiebert und feiert er bei der WM in Katar mit den Fußballern aus seinem Heimatland Marokko. Der 41-Jährige ist begeistert von den Auftritten der Nationalelf und ganz besonders von der Arbeit des Trainers.