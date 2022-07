Fußballer des BSV Ostbevern holen sich Muskelkater beim Tennis

Dass die Fußballer der ersten BSV-Mannschaft jetzt in großer Zahl die Stollenschuhe in die Ecke pfeffern und zum Tennis wechseln, ist erst mal nicht zu befürchten. „Es sind nicht alle übertalentiert, aber die meisten haben es sehr gut gemacht. Und alle hatten Spaß.“ So kommentierte Nils Müller das Schnuppertraining, das er den Balltretern aus Ostbevern am Dienstagabend auf der TCO-Anlage angeboten hatte.

BSV-Trainer Daniel Kimmina hatte die spartenfremde Übungseinheit als Überraschung und zur Auflockerung der schweißtreibenden Saisonvorbereitung eingeschoben. Müller ist Lehrer und im Hauptberuf Tenniscoach. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte er sich als Spieler vom A-Kreisligisten verabschiedet. Die Probleme im Fußgelenk wurden zu groß, er widmet sich seitdem nur noch dem Sport mit der gelben Filzkugel.

Den brachte er am Dienstagabend 17 Fußballern inklusive Trainer Kimmina näher – mit verschiedenen Spielformen und immer unter der Prämisse, dass die Männer in Bewegung bleiben. „Es haben mir am nächsten Tag sogar einige geschrieben, dass sie Muskelkater haben. Da wurden mal andere Muskelgruppen beansprucht als beim Fußball“, so Müller.

Von den BSV-Gästen haben nur Steffen Langanke, Carsten Esser und Neuzugang Robin Hagenah schon mal im Verein Tennis gespielt. Von den Anfängern hat, lobt Müller, besonders Lucas Wigger einen guten Eindruck hinterlassen.