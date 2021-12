Gegen Paderborner Talentschuppen braucht SG gute Defensive

Neuzugang Sören Krapp (Nr. 13) tritt mit den Baskets aus Telgte und Wolbeck bei der zweiten Mannschaft in Paderborn an. Foto: R. Penno

Am zurückliegenden Wochenende haben die Basketballer der SG Telgte-Wolbeck gegen TVE Dortmund Barop ihre ersten Punkte in der 2. Regionalliga eingefahren. Heute Abend (20.30 Uhr) wollen sie bei der Zweitvertretung der Paderborn Baskets nachlegen.

Die Ostwestfalen tragen ihre Heimspiele häufig freitags aus, um jungen Akteuren aus der Erstvertretung in der Reserve Spielpraxis geben zu können. „Bis zu vier Spieler haben dort bislang schon mitgewirkt“, hat SG-Coach Marc Schwanemeier in Erfahrung gebracht. „Ein Großteil der Mannschaft spielt in der U 19-Bundesliga. Paderborn hat einen sehr großen Kader und sie sind mit Sicherheit eines der jüngsten Teams in der Liga.“

In den ersten vier Begegnungen haben beide Aufgebote jeweils einen Sieg und drei Niederlagen eingefahren. „Wenn wir richtig gut spielen, stehen die Chancen 50:50“, sagt der Übungsleiter. „Wir brauchen eine gute Verteidigung, um sie nicht in einen Lauf kommen zu lassen. Das kann bei jungen Teams schnell passieren.“

Auf zwei Akteure muss der heimische Vertreter verzichten. Lukas Buckermann und Rafael Sierra werden 2021 verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen. Hinter dem Mitwirken von Shayan Anssari steht ein Fragezeichen, weil er in dieser Woche krank war.

„Nach Stand vom Donnerstag spielen wir“, hat Schwanemeier wenig Bedenken, die zugespitzte Pandemie-Lage könnte noch einen Strich durch die Rechnung machen. „Alle im Team sind geimpft, manche sogar schon geboostert.“