Gelingt dem BSV Ostbevern II gegen Mesum wieder ein „Wunder“?

Zuletzt hat der TV Mesum sechsmal in Folge gewonnen. Erst drei Spiele hat der Tabellenzweite in dieser Saison verloren, darunter in der Hinrunde gegen den BSV Ostbevern II. Gelingt dem Team noch einmal ein „kleines Wunder“, wie es der BSV-Co-Trainer nennt?

Die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern erwartet am Samstag um 13.30 Uhr den TV Mesum. Der Tabellenzweite der Frauen-Verbandsliga kommt mit dem Rückenwind von sechs Siegen in Folge in die Beverhalle. Dreimal erst hat Mesum verloren, darunter das 2:3 im Hinspiel gegen Ostbevern II. „Eine saustarke Leistung war das“, erinnert sich Co-Trainer Ronny Huber. Er sitzt am Samstag mit Iraj Shirali auf der Bank, Peter Pourie ist noch verhindert. Mit Johanna Struffert und Eliza Carneim fehlen zwei wichtige Spielerinnen. „Wir haben aber immer noch eine ordentliche Mannschaft“, betont Huber. „Warum soll uns nicht noch einmal ein kleines Wunder gelingen? Wir freuen uns riesig auf das Spiel.“ Als Tabellensechster hat die BSV-Reserve keinen Stress mehr mit dem Abstiegskampf.