Gerechtes Remis zwischen Kutenhausen und Ostbevern

Zwei frühe Tore und ein gerechtes Remis bekamen die Zuschauer des Westfalenliga-Matches zwischen dem SV Kutenhausen/Todtenhausen und dem BSV Ostbevern zu sehen. Die Anzahl an hochkarätigen Torchancen hielt sich in engen Grenzen.

„Am Ende des Tages war es ein gerechtes Unentschieden“, bilanzierte BSV-Trainer Christian Rusche das 1:1 (1:1) beim SV Kutenhausen-Todtenhausen. Zwar habe sein Aufgebot in der zweiten Hälfte mehr vom Spiel gehabt, aber die Anzahl an hochkarätigen Torchancen hielt sich auf beiden Seiten in Grenzen.

„Die ersten 15 Minuten gingen an uns“, so der Ostbeverner Übungsleiter. Seine Elf griff den Gegner frühzeitig in dessen Spielhälfte an. Der Lohn für die viele Laufarbeit: Kim Weber wurde von Kristina Markfort geschickt in Szene gesetzt und traf aus 15 Metern zur Führung. Mit einem Schuss in den Winkel egalisierte Thandie Reinkensmeier schon acht Minuten später.

Im zweiten Durchgang erspielten sich die Gäste aus der Bevergemeinde eine leichte Feldüberlegenheit. Markfort tankte sich durch, Annika Bröckers Versuch aus aussichtsreicher Position wurde jedoch geblockt. Für Weber gestaltete sich anschließend der Winkel für den Torabschluss immer spitzer, sodass auch sie nicht traf. Auf der Gegenseite hielt Manuela Imholt glänzend gegen einen Kopfball der Gastgeberinnen im Anschluss an einen Freistoß.

So blieb es letztlich bei jeweils einem Punkt für beide Seiten, mit dem die Positionen im Mittelfeld der Westfalenliga gefestigt wurden. Der SVKT bleibt Sechster, das BSV-Aufgebot rückte auf Platz sieben vor.

BSV-Damen: Imholt – Mahnke, Samberg (55. Feldmann), Koenen, Bröcker – Markfort, Rehm (81. Haverkamp), Weber, Kemper (67. Gehres), Wille – Mende (55. Meimann). Tore: 0:1 Weber (10.), 1:1 Reinkensmeier (18.).