Gold und Bronze für Tim Schäferhoff vom RFV Westbevern

Westbevern

Die Deutschen Meisterschaften der Zweispänner endeten für Tim Schäferhoff vom RFV Gustav Rau Westbevern mit gleich zwei Medaillengewinnen. Sowohl in der Einzel- als auch in der Mannschaftswertung war der Fahrsportler in Zeiskam (Rheinland-Pfalz) erfolgreich.

Von Bernhard Niemann