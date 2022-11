Goldene Zeiten beim SV Ems Westbevern

Fußball: Drei Jahre in der Bezirksliga

Westbevern

Ems Westbevern spielt derzeit in der Kreisliga A oben mit. Insgesamt drei Jahre hat der Verein in der Bezirksliga gekickt – zuletzt vor genau 50 Jahren. Zweimal ist der SV Ems als A-Liga-Meister aufgestiegen. In beiden Spielzeiten war das Titelrennen ein großes Drama.

Von Manfred Krieg