Grippewelle bremst Euphorie bei SG Telgte vorm Finale gegen Hiltrup

Im Endspiel um die Kreismeisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga stehen sich in Sendenhorst die B-Junioren der SG Telgte und des TuS Hiltrup gegenüber. Die ganz große Euphorie ist beim SG-Nachwuchs noch nicht ausgebrochen. Der Grund: eine Grippewelle zur Unzeit.

Vier Mannschaften haben dominiert, zwei stehen im Endspiel um die Kreismeisterschaft, nur eine steigt auf. Die B-Jugendfußballer der SG Telgte und des TuS Hiltrup spielen am morgigen Samstag (15.30 Uhr) in Sendenhorst im Kreis-Finale um den einen Platz in der Bezirksliga.