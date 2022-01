Große Spannung bei den Herren des TC Ostbevern – aber keine Sieger

Zwei spannende Partien ohne Sieger erlebten die beiden Tennis-Herrenmannschaften des TC Ostbevern am Wochenende. Die Herren 1 (Bezirksklasse) verpassten ihren ersten Erfolg in der Hallenrunde äußerst knapp. Sie mussten sich beim TSV Westfalia Westerkappeln mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.

Im Spitzeneinzel unterlag Lukas Peschke mit 1:6, 3:6. Hannes Kunkemöller musste sich nach starkem Beginn mit 5:7, 2:6 geschlagen geben. Nach dem souveränen 6:3, 6:2-Sieg von Tim Horstmann entschied Sebastian Tebbe seine umkämpfte Partie mit 3:6, 7:6, 10:8 für sich. Das war der 2:2-Ausgleich. Das Duo Peschke/Horstmann (6:1, 6:3) sorgte schnell für die Führung, doch Tebbe/Kunkemöller unterlagen nach vergebenem Matchball mit 6:4, 0:6, 9:11. Anfang Februar empfangen die Ostbeverner den aktuellen Tabellenführer TSC Münster II. Dann möchten sie mit dem ersten Saisonsieg ins Aufstiegsrennen eingreifen.

TCO II bleibt auf Aufstiegsplatz

Die TCO-Zweite büßte beim 3:3 im Kreisliga-Duell bei RW Mettingen III einen wichtigen Zähler im Kampf um den Aufstieg ein. Jörn Spahn (7:5, 6:3) und Max Große Stetzkamp (6:2, 7:6) punkteten in den Einzeln, während Finn Schulze-Topphoff und Fabian Seidel in zwei Durchgängen verloren. Spahn/Seidel sorgten beim 6:3, 6:3-Sieg für eine 3:2-Führung, doch Schulze-Topphoff/Große Stetzkamp unterlagen knapp mit 6:4, 1:6, 7:10. Trotz des Punktverlusts bleibt die Zweitvertretung auf einem der beiden Aufstiegsplätze. Mit einem Sieg Ende Februar gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten TC Altenberge kann die Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gehen.

Mit zwei Niederlagen endete der Spieltag der beiden Seniorenmannschaften des TC Ostbevern. Die Herren 30 verloren das Kellerduell der Bezirksliga beim TuS Lotte unglücklich mit 2:4 und zieren jetzt das Tabellenende.

Klassenerhalt wird schwer

Patrick Lorenz (6:3, 6:0) und Matthias Pohlmann (7:6, 6:4) setzten sich in ihren Einzeln durch, während an den vorderen Positionen Marcus Borgmann und Max Heusel in zwei Sätzen das Nachsehen hatten. Das Doppel Borgmann/Lorenz (4:6, 1:6) verlor dann ebenso wie Heusel/Pohlmann (hauchdünn mit 6:3, 3:6, 7:10). In den verbleibenden Begegnungen gegen den SV Mauritz Münster und Ems Westbevern wird es schwer, den Klassenerhalt zu sichern.

Die Herren 40 (Bezirksklasse) waren beim 1:5 in Emsdetten chancenlos. Nur Clemens Börger sorgte beim 6:1, 1:6, 10:5 für einen Punktgewinn. Nach dem verletzungsbedingten Spielabbruch von Andreas Seidel mussten auch Spitzenspieler Andreas Wobker (1:6, 4:6), Andreas Tourneur (2:6, 2:6) sowie die Doppel Wobker/Tourneur (2:6, 2:6) und Karl-Heinz Spahn/Börger (0:6, 3:6) in Niederlagen einwilligen. Jetzt gilt es für das Spahn-Team, in den restlichen drei Partien gegen Tabellenführer Roxel, Billerbeck und Recke die nötigen Punkte für den Ligaverbleib zu erspielen.