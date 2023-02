Gutes Wochenende für BSV Ostbevern

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern und vom Schweriner SC II durchliefen beim Zweitliga-Match in der Beverhalle ein Wechselbad der Gefühle. Letztlich durften sich die Blau-Weißen aber über ein Wochenende ganz nach ihren Vorstellungen freuen.

Große Wiedersehensfreude herrschte nach Spielschluss bei (v.l.) Hannah Hattemer, Lara Spieß, Andrea Mersch-Schneider und Carolin Auen. Letztere lebt inzwischen in Paris und arbeitet fürs ZDF.

Das war ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der BSV-Volleyballerinnen. Zunächst bezwangen sie Schlusslicht Schwerin II in eigener Halle mit 3:1 (25:21, 15:25, 25:18, 25:23), anschließend wurden gleich drei Niederlagen der Konkurrenz im Tabellenkeller der 2. Bundesliga Nord bekannt. ETV Hamburg unterlag Spitzenreiter Skurios Volleys Borken mit 1:3 und VC Allbau Essen zog in der Bundeshauptstadt gleich zweimal mit 0:3 den Kürzeren – zunächst beim BBSC Berlin und dann sogar bei den Talenten des VC Olympia Berlin.

Konkurrenz lässt Federn

132 Zuschauer sahen in der Beverhalle ein wechselhaftes Match, in dem beide Mannschaften mit Höhen und Tiefen zu kämpfen hatten. Den besseren Start erwischte ganz eindeutig das BSV-Aufgebot, das schnell mit 9:3 und 17:10 in Führung ging. Viele Eigenfehler der jungen Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern, die allein schon fünf Aufschläge nicht ins Feld brachten, und eine überlegt agierende Sophia Kerkhoff gaben letztlich den Ausschlag zum ungefährdeten Gewinn des Auftaktsatzes. „Schwerin musste sich nach der vierstündigen Fahrt erst einmal akklimatisieren. Wir haben ihnen dann das Fehlermachen überlassen“, analysierte BSV-Trainer Dominik Münch.

Im zweiten Durchgang lief es genau umgekehrt. Nun machten die Blau-Weißen die Fehler und der Mitaufsteiger aus dem hohen Norden enteilte auf 4:12, 9:20 und 15:25. „Da hat man gesehen, was sie für ein Potenzial abrufen können“, so der Ostbeverner Übungsleiter.

Sophia Fallah wird MVP

Marie Kolkmann erhielt nun viele Spielanteile und hatte gemeinsam mit Sophia Fallah, die später zur MVP gewährt wurde, beträchtlichen Anteil am Erfolg im dritten Abschnitt.

3:15-Lauf im vierten Durchgang

Im vierten Satz schien zunächst alles auf ein schnelles Spielende hinzudeuten. 5:0 und 10:3 setzten sich die Ostbevernerinnen ab. Aber der anschließende 3:15-Lauf des BSV brachte die Gäste mit 18:13 in die Vorderhand. Beim 20:21 war Ostbevern, das auf Esther Spöler, Amelie Strothoff und Vera Horstmann verzichten musste, wieder dran und brachte die anschließende Führung auch entschlossen über die Ziellinie.

„Dieser Satz war symptomatisch für das ganze Spiel. Spannend war‘s mit sehr wechselhaften Spielphasen“, urteilte Münch. „Ich bin froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Schwerin hatte schon ein paar Athletinnen dabei, die auch mal in der 1. Liga auftauchen werden.“

BSV: L. Dreckmann, Roer, A. Dreckmann, Fallah, Pasel, Mersch-Schneider, Seidel, Kerkhoff, Knight, Hattemer, Lüpken, Kolkmann und Horstmann