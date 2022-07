Hammer-Auftakt für den BSV Ostbevern und zwei Derbys zum Schluss

Am Freitag hat der Fußballkreis den Spielplan für die Kreisliga A1 veröffentlicht. Der BSV Ostbevern hat einen Hammer-Auftakt erwischt, und die Saison endet mit zwei Derbys an den letzten beiden Spieltagen.

In der ersten Runde (14. August) kommt mit der Warendorfer SU ein Meisterkandidat ins Beverstadion. Die Kreisstädter sind in der vergangenen Saison als Meister der Staffel A2 in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga an Westfalia Kinderhaus II und Blau-Weiß Beelen gescheitert. Sein zweites Match absolviert der BSV bereits am 18. August (Donnerstag) beim SV Mauritz. Danach erwarten die Ostbeverner Eintracht Münster.

Ems Westbevern startet bei der Reserve des SC Münster 08. Am 21. August kommt die SG Sendenhorst nach Vadrup, danach hat der SV Ems wieder ein Heimspiel gegen den FC Greffen. Aufsteiger SG Telgte II empfängt zunächst den SV Mauritz, dann geht’s zu Eintracht Münster, bevor der 1. FC Gievenbeck II ins Jugendstadion kommt.

Die Hinrunde endet am 27. November. Bis zur Winterpause folgen noch zwei Spieltage. Am 26. Februar 2023 wird die Saison fortgesetzt, am 21. Mai ist Feierabend.

Zum Abschluss der Spielzeit 2022/23 erwartet der SV Ems den BSV. In der vergangenen Saison hatten die Westbeverner beide Derbys gewonnen. Revanche können die Ostbeverner bereits am 27. Oktober (Donnerstag) nehmen. An diesem Hinrunden-Wochenspieltag nehmen sie den SV Ems in Empfang. Nur drei Tage später gastiert der BSV bei der SG-Reserve. Am 27. November kicken Westbevern und Telgte II um die inoffizielle Stadtmeisterschaft. Das Rückspiel im Jugendstadion ist am 14. Mai angesetzt und damit eine Woche vor dem Lokal-Kracher Westbevern gegen Ostbevern.