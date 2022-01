Hannes John ist mit 23 schon Kapitän bei Borussia Münster

Vor zweieinhalb Jahren ist Hannes John von Ems Westbevern zu Borussia Münster gewechselt. Der Club spielt jetzt in der Landesliga – mit dem erst 23-jährigen John als Kapitän. Er hat schon klare Vorstellungen, was er nach seiner aktiven Karriere machen möchte.

Die ersten fußballerischen Schritte hat Hannes John beim SV Ems Westbevern getan. Schon in jungen Jahren war klar ersichtlich, dass da ein besonders begabter Kicker heranwächst. In den Nachwuchsteams des SC Münster 08 wurde seine sportliche Ausbildung verfeinert, wobei er regelmäßig gegen höherklassige Gegner gefordert wurde. Den Einstieg ins Seniorenlager erlebte der talentierte Schlaks dann wieder bei seinem Heimatverein in grün und weiß. „Die beiden Jahre in der A-Liga, in denen ich viel Spielzeit erhalten habe, haben mir auch geholfen“, sagt der vielseitige Mittelfeldspieler rückblickend.