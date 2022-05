Hauptprüfungen in Frauenhand – Kühn und Rusche erfolgreich

Beim Turnier des RV Vorhelm Schäringer Feld in Ahlen gewannen Frauen – mit einer einzigen Ausnahme – sämtliche Prüfungen der Klassen L bis S. Natalie Kühn (RV Gustav Rau Westbevern) und Sabrina Rusche (RV Ostbevern) holten vordere Platzierungen.

Natalie Kühn vom RV Gustav Rau Westbevern platzierte sich mit De Luca in zwei Prüfungen der schweren Klasse.

Beim Reitturnier des RV Vorhelm Schäringer Feld in Ahlen gewannen Frauen – mit einer einzigen Ausnahme – sämtliche Prüfungen der Klassen L bis S. Nur Alexander Rottmann (RV Vornholz) siegte mit Campari Blue in einem L-Springen mit steigenden Anforderungen. In der Siegerrunde des M-Springens, für das sich Lokalmatador Rottmann nicht qualifizierte, blieben die Damen sogar ganz unter sich.

Neben Alexandra Lüth (RV Ennigerloh-Neubeckum) mit Rohmann HH waren dies Elena Otto-Erley (RV Warendorf) mit Finest Fellow und Sabrina Rusche (RV Ostbevern), die mit Amazing V und Chanel RH gleich zwei Pferde für die Siegerrunde qualifizierte. Allerdings verzichtete sie mit der erst siebenjährigen Westfalenstute Amazing V auf einen Start. Lüth siegte vor Rusche und Otto-Erley.

Mit 26 Paaren gut besetzt war die Dressurprüfung der schweren Klasse. Die gewann als letzte Starterin Jutta Zimmermann (RV Rhede-Krommert). Mit dem westfälischen Sandro-Hit-Sohn Silent Spirit erzielte sie 71,627 Prozent und schlug sich damit selbst, da sie zuvor mit Silent Dancer mit 70,595 Prozent bereits das höchste Ergebnis erzielt hatte. Den fünften Platz belegte Natalie Kühn (RV Gustav Rau Westbevern) mit De Luca (68,611 Prozent).

In der Kür auf S-Niveau, für die sich die besten 15 Paare in der zuvor ausgetragenen S-Dressur qualifizierten, gewann erneut Zimmermann (mit Silent Dancer) vor Zimmermann (mit Silent Spirit). Kühn landete mit De Luca auf dem dritten Platz.