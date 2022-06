Heimische Siege in Prüfungen der Klasse M

Rund 40 Prüfungen bis zur schweren Klasse gehörten am Pfingstwochenende zum Programm beim großen Sommerturnier des RV Alverskirchen-Everswinkel. Die Reiterinnen und Reiter aus Ostbevern und Westbevern sammelten wieder etliche Schleifen. Erfolgreich waren sie auch in den großen Prüfungen.

Reinhard Knappheide vom RV Ostbevern gewann mit einer fehlerlosen und sehr schnellen Runde auf Paula ein Springen der Klasse M**. Sein Vereinskollege Thomas Gedigk platzierte sich mit Coelestin Frodewin als Fünfter.

In einer M*-Dressur siegte Christian Schulze Topphoff mit Financial Times As und der Wertnote 7,9. Vom RV Ostbevern landeten Melanie Kleine Beckmann mit HB Daim (Wertnote 7,7) auf Rang zwei, Beate Krämer mit Don Johann (7,5) auf Rang vier und Anika Cappenberg mit San Lui (7,4) auf Rang sechs.

In einer Dressurreiterprüfung der Klasse M* belegte Clara Uhlemann (RV Westbevern) mit Rousha und der Wertnote 7,5 den dritten Rang. In die Platzierung kamen Anika Cappenberg mit San Lui als Sechste (7,1) sowie Beate Krämer mit Don Johann (7,0) und Lynn Reher (RV Gustav Rau Westbevern) mit Lizzy (7,0) als gemeinsame Neunte.

Anna Querdel (RV Gustav Rau Westbevern) gewann mit Ringo Star und der Wertnote 8,2 eine A-Dressurreiterprüfung. Ihre Vereinskollegin Muna Thorwesten holte die goldene Schleife mit Findus und der Wertnote 8,4 in einem Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit.