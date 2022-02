Heimspiel der SG Telgte gegen Oestinghausen abgesagt

Das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause muss verlegt werden: Die SG Telgte konnte am Sonntag nicht gegen Schwarz-Gelb Oestinghausen antreten, weil sich zu viele SG-Spieler mit Corona infiziert haben. Bis Sonntagmittag waren fünf Teammitglieder des Bezirksligisten positiv getestet. „Wir müssen abwarten, wie es jetzt weitergeht“, sagte Trainer Frank Busch. Am Dienstag hat er erst einmal regulär eine Trainingseinheit geplant. Am kommenden Sonntag (13. Februar, 15 Uhr) starten die Telgter zu Hause gegen den souveränen Spitzenreiter Westfalia Soest in die Rückrunde.