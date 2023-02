Hendrik Schlunz von Ems Westbevern hat sein Tore-Ziel fast schon erreicht

Hendrik Schlunz ist der beste Torschütze des SV Ems Westbevern und der zweitbeste in der Liga. Sein persönliches Tore-Ziel hat der Stürmer fast schon erreicht. Seiner Mannschaft, immerhin Dritter, traut der 31-jährige etwas zu in diesem Jahr.

Die Winterpause ist vorbei, am Wochenende wird in der Kreisliga A wieder um Punkte gespielt. Mit welchen Ambitionen gehen die Torjäger der heimischen Mannschaften in die Restsaison? WN-Sportredakteur Ralf Aumüller hat mit Hendrik Schlunz gesprochen. Der 31-jährige Stürmer ist mit 16 Treffern der beste Torschütze des SV Ems Westbevern und der zweitbeste in der Liga.

16 Tore – sind Sie mit dieser Ausbeute zufrieden?

Schlunz: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein Tor mehr als in der ganzen letzten Saison – ich kann mich also nicht beschweren. Wir sind insgesamt breiter aufgestellt, die Tore schießen jetzt mehrere Spieler. Wir haben uns in der Offensive verbessert, wir stehen defensiv sehr gut. Damit können wir alle zufrieden sein.

Kein Interesse an der Torjägertabelle

Wenzel Voß vom SV Mauritz hat schon 26 Mal getroffen. Er wird nicht mehr einzuholen sein, oder?

Schlunz: Nein, das wird schwer. Ich mache mir darüber aber keine großen Gedanken. Ich freue mich über jedes Tor, genauso wie ich mich über jede Vorlage freue. Früher habe ich darauf vielleicht mehr geachtet. Jetzt gucke ich nicht immer nach, wo ich gerade in der Torjägertabelle stehe.

Haben Sie sich eine bestimmte Zahl an Toren in dieser Saison vorgenommen?

Schlunz: Vor der Saison hatte ich mir – nach den 15 Toren im letzten Jahr – die 20 als Ziel gesetzt. Ich bin also auf einem guten Weg. Wenn es mehr werden, beschwere ich mich nicht. Es ist aber auch egal, wer die Tore macht. Wir wollen als Mannschaft oben dabei bleiben. Das ist unser Ziel.

Der SV Ems ist Dritter. Auch wenn der Meistertitel nie das Ziel war in Westbevern: Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Schlunz: Das ist schwer einzuschätzen. Wie unser Trainer schon gesagt hat: Wir wollen so lange wie möglich die Mannschaften da oben ärgern und so lange wie möglich oben mitspielen. Ich glaube, dass wir als Team so weit sind, dass wir auch mithalten können. Auch Sendenhorst als Vierter gehört dazu. Es wird schon schwierig für uns. Der dritte Platz zur Winterpause ist ein Riesenerfolg. Wenn wir den halten, wäre das schon eine Riesenleistung. Es wäre schön, wenn wir zum Abschluss die Mannschaftsfahrt nach Mallorca mit einer guten Platzierung machen würden.