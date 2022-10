Hendrik Schlunz von Ems Westbevern ist der Knipser mit Teamgeist

Er ist der Albtraum für den BSV Ostbevern: In den letzten drei Derbys traf Hendrik Schlunz fünfmal für Ems Westbevern. Am Donnerstagabend steuerte er zum 3:1-Sieg seines Clubs im Beverstadion zwei Tore bei. „Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft so helfen konnte“, sagt der Ems-Torjäger – nicht ohne zu vergessen, seinen Sturmkollegen Marius Weimann für die Vorbereitung zum 1:0 zu erwähnen.

Jetzt schon 11 Tore

Überhaupt muss man Schlunz schon fast drängen, über sich und nicht nur über die Mannschaft, die als Tabellenführer gerade auf Wolke sieben schwebt, zu sprechen. „Wir waren alle sehr heiß auf das Derby. Als Tabellenführer nach Ostbevern zu fahren, war etwas ganz Besonderes. Unser Sieg ist verdient.“ 15 Tore hat Schlunz in der vergangenen Saison erzielt, in dieser sind es jetzt schon 11. „Momentan läuft es ganz gut, ich kriege die Bälle aber auch immer gut aufgelegt.“ War ja klar, dass er das sagt.

Die Vorlagen und Schlunz-Tore könnte der SV Ems auch am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) gut gebrauchen, wenn der Spitzenreiter in Handorf aufläuft. Der Fünfte kämpft um den Anschluss nach oben. „Wir haben Respekt vor dem TSV Handorf, der spielerisch einiges drauf hat“, sagt Trainer Andrea Balderi.

Schlunz ist erkältet, Weimann und Philip Schange sind angeschlagen. Der Einsatz der drei Leistungsträger ist offen.