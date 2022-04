Herber Rückschlag – BSV Ostbevern II verliert Kellerduell in Senden

Am Ende ratlos: BSV-Trainer Frank Brockhausen.

Auch am Morgen nach dem Spiel rang Frank Brockhausen noch um die richtigen Worte. Wie sollte er die 0:3 (22:25, 14:25, 19:25)-Niederlage des BSV Ostbevern II am Mittwochabend beim Tabellennachbarn ASV Senden einordnen? Diesen herben Rückschlag im Rennen um den Klassenerhalt?

Seine Verbandsliga-Volleyballerinnen hatten im ersten Satz bis zum 22:22 locker mitgehalten, verloren dann unglücklich. Im zweiten Durchgang lagen sie mit 9:2 in Führung, ehe Senden eine Auszeit nahm und bei den Gästen plötzlich nichts mehr ging. „Das war der Break. Wir hatten das Spiel zu diesem Zeitpunkt im Griff. Wir standen in der Abwehr gut, der Angriff war gut“, sagte Brockhausen. Dann reagierte seine Mannschaft nur noch, wartete auf Fehler des Gegners – bis zum Schluss vergeblich.

„ »Ein Abend zum Vergessen.« “ Frank Brockhausen

„Vielleicht habe ich ja auch falsch aufgestellt. Aber wie kann man während eines Spiels so schnell komplett die Einstellung verlieren?“ Besonders ärgerlich für den BSV-Coach: „Wenn Senden wenigstens einen Sahnetag erwischt hätte. Der Gegner war aber nicht stärker als wir. Auf vielen Positionen waren wir sogar eigentlich besserer.“ Brockhausen fasste zerknirscht zusammen: „Ein Abend zum Vergessen.“

Zumindest sollte die BSV-Zweite schnell wieder nach vorne blicken. Wenn der ASV Senden am heutigen Freitag auch gegen Mesum gewinnt, müssten die Ostbevernerinnen in ihren letzten drei Spielen mindestens acht Punkte holen, um nicht abzusteigen.

Ein Sieg mit drei Punkten ist also Pflicht am Sonntag (12 Uhr) in der Beverhalle gegen Schlusslicht SuS Olfen. Das Hinspiel hatte die BSV-Reserve mit 2:3 verloren. „Wir müssen eine ganz andere Einstellung zeigen. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr“, sagte Brockhausen. „Jetzt muss die Mannschaft beweisen, dass sie die Klasse hat für die Verbandsliga.“

BSV-Frauen II: Tewinkel, L. Schlautmann, C. Schlautmann, Dirksen, Terzenbach, Beuse, Weusthof, Struffert, Kolkmann, Plogmann, Lubeseder.