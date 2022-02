Herren 40 der SG GW Telgte wollen siegen – nicht rechnen

Vorm letzten Spieltag der Wintersaison streiten noch drei Mannschaften um den rettenden vierten Platz. Auf dem steht die SG GW Telgte, die in Ostbevern gegen den Fünften TuS 59 Hamm spielt. Lachender Dritter im Abstiegskampf könnte am Ende der Hörder TC sein.

Showdown in der Verbandsliga der Herren 40: Drei Mannschaften steigen aus der Gruppe ab, vorm letzten Spieltag der Hallenrunde streiten noch drei Teams um den rettenden vierten Platz. Zwei aus diesem Trio treffen am Sonntag (12 Uhr) in Ostbevern aufeinander: Die SG GW Telgte (4. Rang) erwartet den TuS 59 Hamm (5.). Die beiden Clubs und der Hörder TC (6., spielt beim 3. DJK Mastbruch) sind punktgleich. Bei Punktgleichheit zählen das Matchverhältnis (auch das ist zwischen Telgte und Hamm identisch) und dann die Sätze. Mit einem Sieg dürften die Grün-Weißen den Klassenerhalt geschafft haben. Bei einem Unentschieden zwischen Telgte und Hamm könnte Hörde der lachende Dritte sein. Ansonsten könnte es am Ende auch eine knifflige Matheaufgabe werden. Die Grün-Weißen wollen aber nicht rechnen, sondern siegen. „Hamm hat eine gute Truppe, aber unsere Ausgangslage ist klar“, sagt Mannschaftsführer Rüdiger Kexel. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen – und dann ist alles gut. Wir freuen uns auf das Spiel.“