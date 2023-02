Herren 55 feiern ersten Sieg – Herren 30 kurz vorm Abstieg

Die Herren 55 des TC Ostbevern feierten ihren ersten Sieg in der Winterrunde. Die Herren 30 waren an diesem Spieltag chancenlos. Sie haben schlechte Karten im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Mit dem 4:2-Sieg gegen Westfalia Gegen sprangen die Herren 55 auf Rang vier der Bezirksliga-Tabelle. Andreas Wobker (6:3, 6:3), Andreas Seidel (6:1, 6:1) und Ralf Droste (6:4, 6:3) siegten in den Einzeln souverän in zwei Sätzen, während Hubert Rüter knapp im Match-Tiebrak mit 6:4, 6:7, 7;10 unterlag. Für den vierten Zähler sorgte das TCO-Duo Seidel/Hansi Eidam, das sicher mit 6:3, 6:0 erfolgreich war. Die Niederlage von Karl-Heinz Spahn/Ralf Droste (6:7, 3:6) sorgte für den 4:2-Endstand. Mitte März reist das Droste-Team zum neuen Tabellenschlusslicht BG Ibbenbüren und hofft auf den zweiten Saisonsieg.

Die Herren 30 verloren beim Tabellenzweiten in Haltern mit 0:6 und stehen damit vor dem Abstieg in die Bezirksklasse. Matthias Mansla, Patrick Lorenz und Sven Gerdhenrich verloren glatt in zwei Durchgängen, während Markus Dreger an Position vier beim 3:6, 6:1, 5:10 zumindest ein Satzgewinn gelang. Die Doppel Mansla/Dreger (3:6, 1:6) und Lorenz/Gerdhenrich (2:6, 6:7) gingen an die Gastgeber, die am letzten Spieltag um den Aufstieg in die Münsterlandliga spielen. Das TCO- Team trifft am Samstag in Gelsenkirchen auf den Tabellendritten TF Wulfen.