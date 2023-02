Herren des TC Ostbevern dürfen nach 3:3 gegen Hiltrup hoffen

In Bestbesetzung luchsten die Herren des TC Ostbevern dem ambitionierten TC Hiltrup III ein Unentschieden ab. Sie dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Die Damen II und die Herren II des TCO verloren an diesem Spieltag.

Die Bezirksliga-Herren des TC Ostbevern haben ihre Chance auf den Klassenerhalt gewahrt. In Bestbesetzung trotzten sie den ambitionierten Gästen vom TC Hiltrup III ein 3:3 ab. „Ein verdienter Punkt“, bilanzierte Mannschaftsführer Lukas Peschke, der an Position zwei mit 3:6, 3:6 unterlag.

Mehrere Verletzungen

Klare Siege feierten Spitzenspieler Mark Bußmann (6:0, 6:1) und Nils Müller (6:0, 6:3). Kevin Kitzinski hatte den dritten Einzelzähler auf dem Schläger, musste sich nach starker Vorstellung aber mit 2:6, 7:5, 6:10 geschlagen geben. Aufgrund diverser Verletzungen auf beiden Seiten wurden die Doppel dann ohne Spiel aufgeteilt. In den verbleibenden beiden Heimpartien gegen Tabellenführer Stadtlohn/Ahaus II und den TSC Münster muss das TCO-Team weitere Punkte folgen lassen, um den Ligaverbleib zu sichern.

Zwei blitzsaubere Doppelsiege

Die Herren II verloren mit 2:4 gegen Tabellenführer BG Ibbenbüren II, verbleiben aber auf einem Nicht-Abstiegsrang in der Kreisliga. Alle vier Einzel von Finn Schulze Topphoff (1:6, 1:6), Ralph Löckener (4:6, 4:6), Tim Horstmann (6:1, 4:6, 3:10) und Phil Spahn (5:7, 2:6) gingen an die Gäste. Trotz der aussichtslosen Lage mobilisierten die Ostbeverner alle Kräfte und sorgten durch zwei blitzsaubere Doppelsiege von Schulze Topphoff/Moritz Bußmann (6:3, 6:4) und Löckener/Horstmann (6:2, 6:3) für den 2:4-Endstand. Anfang März folgt das letzte Saisonspiel gegen Schlusslicht TC Altenberge.

Unentschieden knapp verpasst

Die Damen II (Bezirksklasse) mussten sich beim Tabellenführer Dorstener TC mit 1:5 geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Partie verpassten die Ostbevernerinnen ein Unentschieden nur hauchdünn. Gleich drei Partien gingen im Match-Tiebreak an die Gastgeberinnen. In den Einzeln punktete Kristin Heitmann (6:3, 6:3), während Spitzenspielerin Kristina Mentrup (4:6, 2:6), Annika Peschke (4:6, 4:6) und Janine Wansing (6:2, 5:7, 8:10) verloren. In den Doppeln unterlagen Mentrup/Heitmann (3:6, 7:6, 4:10) und Peschke/Wansing (6:4, 6:7, 2:10) denkbar knapp. Im letzten Spiel trifft das Mentrup-Team am 18. März auf den TSV Raesfeld.