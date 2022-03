Herren des TC Ostbevern steigen in die Bezirksliga auf

Am Ende war es unglaublich knapp: Mit einem 4:2-Sieg haben die Herren des TC Ostbevern den Aufstieg von der Bezirksklasse in die Bezirksliga geschafft. Die Herren 40 des TCO bleiben in dieser Hallenrunde ohne Sieg.

Aufstieg perfekt! Mit einem 4:2-Sieg über den Lengericher TC hat die erste Herrenmannschaft des TC Ostbevern den Sprung in die Bezirksliga geschafft. Nach Abschluss aller Begegnungen entscheidet erst das bessere Satzverhältnis gegenüber dem punktgleichen Zweitplatzierten TSC Münster II für die Ostbeverner.

Dabei begann die entscheidende Partie gegen Lengerich mit zwei Niederlagen. Tim Horstmann (4:6, 3:6) und Sebastian Tebbe (6:4, 0:6, 5:10) mussten sich den Gästespielern geschlagen geben. Danach lief es allerdings für den TCO wie am Schnürchen. Im Spitzeneinzel siegte Lukas Peschke klar mit 6:3, 6:0 und Jörn Spahn legte mit 6:2, 6:0 zum zwischenzeitlichen Ausgleich nach. In den Doppeln zeigten die Hausherren ihre ganze Klasse und machten durch Siege von Peschke/Nils Müller (6:4, 6:1) und Tebbe/Spahn (6:2, 6:1) den Gesamterfolg perfekt. Mit insgesamt zwei Siegen und zwei Unentschieden gelang den TCO-Herren der Aufstieg in die zweithöchste Liga auf Bezirksebene.

Die Herren 40 blieben auch in der letzten Begegnung der Bezirksklasse ohne Sieg. Sie steigen in die Kreisliga ab. Bei der 2:4-Heimniederlage gegen den Tabellendritten TuS Recke erkämpften sich Clemens Börger (6:2, 4:6, 10:6) im Einzel und das Doppel Börger/Karl-Heinz Spahn (7:6, 5:7, 10:4) zwei Zähler. Die weiteren Matches von Andreas Seidel, Reinhold Spahn, Andreas Tourneur und das Doppel Seidel/Tourneur gingen in jeweils zwei Durchgängen an die Gäste.