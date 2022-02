Herren des TC Ostbevern wollen nach vorne rücken

Die erste Herren-Mannschaft und die Herren 30 des TC Ostbevern spielen an diesem Wochenende in eigener Halle. Beide Teams müssen gegen den jeweiligen Tabellenführer bestehen.

Zwei Heimbegegnungen stehen an diesem Wochenende für die Herren-Teams des TC Ostbevern in der Tennishalle Ostbevern auf dem Plan. Am heutigen Samstag (17 Uhr) erwarten die Herren I in ihrem erst zweiten Spiel der Hallenrunde den aktuellen Tabellenführer TSC Münster II. Nach dem 3:3-Unentschieden im Auftaktmatch in Westerkappeln möchte das TCO-Team den ersten Sieg einfahren, um gleich das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Nach dem Rückzug des TC Nordwalde gibt es in der ausgeglichenen Gruppe der Bezirksklasse nur noch einen weiteren Absteiger. Mit einem Erfolg könnte sich die Peschke-Mannschaft auch nach oben orientieren. Sie würde einen gewaltigen Sprung nach vorne in der Tabelle machen.

Die Herren 30 gehen nach zwei knappen 2:4-Niederlagen als krasser Außenseiter in die Partie gegen den SV Mauritz Münster. Am Sonntag (12 Uhr) will sich das Bezirksliga-Team um Mannschaftsführer Patrick Lorenz gegen den klaren Aufstiegsfavoriten achtbar aus der Affäre ziehen, ehe am 13. Februar (Sonntag) zum Saisonabschluss das Derby gegen den SV Ems Westbevern ansteht.