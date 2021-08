Herren-Teams des TC Ostbevern trotzen dem Regen

Zwei blitzsaubere Siege feierten die beiden Herren-Teams des TC Ostbevern am vorletzten Spieltag der Tennis-Sommersaison. Trotz mehrerer Regenpausen beendeten beide Mannschaften ihre jeweiligen Partien am Samstag erfolgreich. Die Herren I (Bezirksklasse) wichen für die abschließenden Doppel sogar in die Halle aus.

Die Begegnung gegen die ersatzgeschwächten Gäste des TV Jahn Rheine II verlief beim 6:3-Sieg des TCO eher unspektakulär. Lukas Peschke (6:0, 6:2), Kevin Kitzinski (6:2, 6:0), Nils Müller (6:2, 6:2) und Sebastian Tebbe (6:1, 6:0) gewannen souverän, während die beiden Nachwuchsakteure Timo Rolf und Finn Schulze Topphoff in zwei Durchgängen unterlagen. Für die Zähler fünf und sechs sorgten Peschke/Müller (6:2, 6:1) und Kitzinski/Tebbe (6:0, 6:0). Am kommenden Wochenende folgt das letzte Saisonspiel beim Tabellennachbarn TC St. Mauritz, der punktgleich hinter Ostbevern auf Platz vier rangiert.

Im Aufstiegsrennen bleibt die Zweitvertretung, die sich bei Cheruskia Laggenbeck souverän mit 5:1 durchsetzte. Allerdings benötigt das Team am kommenden Sonntag beim Tabellenzweiten Dreierwalde unbedingt einen Sieg, um in die Kreisliga aufzusteigen. In Laggenbeck punkteten in den Einzeln Spitzenspieler Jörn Spahn (6:3, 6:2), Steffen Cramer (6:0, 6:0) und Hannes Kunkemöller (6:1, 6:0). Phil Spahn unterlag an Position zwei knapp mit 6:7, 6:3, 2:6. Für den 5:1-Endstand sorgten die Duos Jörn Spahn/Cramer (7:5, 4:6, 10:5) und Kunkemöller/Phil Spahn (6:1, 6:0).