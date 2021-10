Hinrunde für Esser beendet – BSV Ostbevern bei BW Beelen

Der BSV Ostbevern gastiert beim Tabellenvierten BW Beelen mit dem bislang besten Liga-Torschützen Mohamed Mara. Aber nicht nur der sei stark in dieser jungen Mannschaft, warnt Daniel Kimmina. Der BSV-Trainer muss auf Topstürmer Carsten Esser verzichten – und das nicht nur in diesem Spiel.

Der Griff an den hinteren Oberschenkel, das Humpeln – Daniel Kimmina wusste am Sonntag sofort Bescheid, was das bei seinem Topstürmer zu bedeuten hatte. Der Trainer des BSV Ostbevern sollte Recht behalten: Carsten Esser hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt dem Fußball-A-Kreisligisten einige Wochen. „Die Hinrunde ist für ihn gelaufen“, sagt Kimmina. Und jetzt? „Müssen wir das im Kollektiv auffangen“, so der Coach vor der Partie am Sonntag (14.30 Uhr) bei Blau-Weiß Beelen.

MEHR ZUM THEMA Fußball: Kreisliga A Sieg gegen Warendorfer SU II hat seinen Preis für den BSV Ostbevern

Vier Wochen Sperre

Das Kollektiv ist derzeit allerdings nicht allzu groß. Neben den Langzeitausfällen fehlen auch Carsten Knoblich (vier Wochen Rotsperre) und Peter Kleine Büning (Urlaub). Mohamed Alali und Steffen Langanke sind angeschlagen und daher noch fraglich.

Der Rest des BSV-Kaders will versuchen, mit einem Sieg punktemäßig mit dem Vierten Beelen gleichzuziehen. „Was aber sehr schwer wird. Beelen hat eine sehr gute, junge, spielerisch starke Truppe“, sagt Kimmina und warnt nicht nur vor Mohamed Mara, mit zehn Treffern der bislang beste Torjäger der Kreisliga A1. „Wir wollen lange die Null halten und dann mal schauen, wie die junge Beelener Mannschaft darauf reagiert.“