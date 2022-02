Hochklassig und gut besucht – Ostbevern bezwingt Bad Laer

Das Ergebnis fiel deutlich aus – aber der Leistungsunterschied war längst nicht so groß wie es das Resultat vermuten lässt. Vielmehr mussten sich die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Sonntagnachmittag beim 3:0 (26:24, 25:19, 25:22) gegen den SV Bad Laer deutlich mehr strecken als in den beiden vor­ausgehenden Begegnungen der Meisterrunde.

„Es ist schade, dass wir den ersten Satz nicht nach Hause geschaukelt haben. Der Schiedsrichter hat mir nachher gesagt, dass er beim Satzball für uns einen Aufstellungsfehler auf Ostbeverner Seite übersehen hat“, bedauerte Gäste-Coach Thomas Wilkens. In der Tat hätte es anders laufen können, wenn dieser äußerst umkämpfte erste Durchgang nicht auf der Ziellinie doch noch an die Gastgeberinnen gegangen wäre. Mehrmals wechselte die Führung – über 6:8, 13:10 und 17:19 war beim 24:24 wieder alles ausgeglichen, ehe die BSVerinnen das letzte Wort hatten. Insbesondere Esther Spöler, die später als wertvollste Spielerin ausgezeichnet wurde, riss in dieser Phase das Spiel an sich. Die rund 150 Zuschauer kamen von Beginn an voll auf ihre Kosten und sahen ein hochklassiges Match.

„Die Qualität von Bad Laer und die Besucher haben ihren Beitrag zur guten Unterhaltung beigetragen“, zollte BSV-Trainer Dominik Münch allen Beteiligten großes Lob. „Der erste Satz ging glücklich an uns. Wir haben zunächst mit Problemen im Annahmebereich gekämpft, aber dann das harte und dynamische Angriffsspiel des Gegners gut eingedämmt.“

Zwar spürte man kurzzeitig, dass die Nachbarn aus Niedersachsen die knappe Satzniederlage einen Moment lang verdauen mussten, aber auch im zweiten Abschnitt kratzten sie unermüdlich Bälle vom Hallenparkett, die viele schon als Punkte für Ostbevern verbuchen wollten. „Es waren sehenswerte Rallyes dabei, von denen wir mehr als die Hälfte geholt haben“, freute sich Münch, denn die Gäste sind in der Liga für eine exzellente Feldverteidigung bekannt. Letztlich hatten die Blau-Weißen die Nase aber auch im zweiten Satz vorne.

Bad Laer wehrte sich mit allem, was es zur Verfügung hatte, kam im dritten Durchgang aber nicht näher als auf 18:17 heran. Unter dem Strich wurden sie vom BSV mit einer starken Leistung im Angriffs- und Blockspiel an die Wand gedrückt und blieben in der Beverhalle ohne Satzgewinn. „Ostbevern hat verdient gewonnen, aber das Ergebnis ist zu deutlich ausgefallen. Zwei, drei Bälle haben in jedem Satz entschieden“, so Wilkens.

BSV: Horstmann, Kerkhoff, Roer, Spöler, Mersch-Schneider, Schulte-Döinghaus, Seidel, L. Dreckmann, A. Dreckmann, Hattemer, Knight, Struffert.